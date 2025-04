Policiais denunciados por estupro de jovem que pediu ajuda para voltar para casa são indiciados

Os dois policiais militares de São Paulo que foram denunciados por estuprar uma jovem que pediu ajuda durante Carnaval de 2025, são indiciados por estupro de vulnerável.

De acordo com o portal de notícias R7, a principal prova contra o cabo James Gomes e o soldado Leo Aquino, que estão detidos, veio da câmera de uma rua de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O resultado do laudo foi inconclusivo para crime sexual, já o exame toxicológico indicou a presença de álcool no sangue da vítima e ainda de três medicamentos psiquiátricos.

Relembre o caso

A jovem havia pedido ajuda em um ponto de ônibus para chegar em casa após um bloco de Carnaval.

Nas cenas gravadas por câmeras de segurança e que se tornaram provas no caso, é possível ver que em torno das 22h30, os policiais entram na contramão em uma rua residencial em São Bernardo do Campo e estacionam a viatura.

As imagens também mostram que o cabo e o soldado saem da viatura e a jovem corre até uma casa para pedir ajuda, as os dois a arrastam de volta para o carro.

Por volta das 22h27, a jovem havia enviado um áudio no qual pedia ajuda e revelava ter sido abusada sexualmente. Segundo registro do Centro de Comunicação da PM, os policiais ainda teriam pedido para que ela pagasse a mensagem. No entanto, na sequência ela encaminhou um vídeo feito de dentro da viatura com imagens dos dois policiais.

Moradores que testemunharam o fato alegam que ouviram a moça pedindo socorro e queria seu celular de volta, mas os PMs alegaram que era uma ocorrência policial.

Após o ocorrido, a câmera corporal de um dos policiais é desligada por 27 minutos. Quando o equipamento é religado, a moça já havia sido deixada no acostamento da rodovia sem a sua bolsa e o celular. Os objetos continuaram com os PMs e foram jogados mais adiante, no Rio Tamanduateí, na Avenida do Estado, já em São Paulo.

Depois de ser abandonada sozinha na estrada, descalça, sem a bolsa e o celular, a jovem foi buscar ajuda em uma delegacia de polícia perto dali.

