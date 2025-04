“Minha mãe biológica está acobertando”: adolescente revela em rede social abusos que a fizeram desaparecer

Uma adolescente de 14 anos dada como desaparecida em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, fez uma postagem no Instagram dias após o sumiço apontando os motivos que a fizeram desaparecer.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias ND Mais, a jovem denunciou abusos e afirmou que longe de casa está segura, citando que uma mulher a está ajudando.

“Eu não estou desesperada, estou bem, só estou fugindo das pessoas que me fizeram mal, no caso a minha família. Eu sofro de abuso do meu padrasto e do meu pai há muito tempo, então resolvi denunciar tudo. A minha mãe biológica está acobertando os abusadores, o meu padrasto está me ameaçando de várias formas, por isso fugi”, escreveu.

A adolescente desaparecida vivia em um abrigo para menores. O Conselho Tutelar de Itajaí informou que ela passa por acompanhamento desde 2023, passando por várias vezes pelo acolhimento.

A Polícia Civil ainda não esclareceu se existe alguma investigação em andamento sobre as denúncias feitas pela adolescente.

Leia mais:

VÍDEO: Resgatam cadela com região genital machucada na cama de homem

ANÚNCIO

Menina de 8 anos é morta pelo pai em crime com motivo banal; irmão gêmeo foi resgatado

Clavícula quebrada e nervos arrebentados: Médicas são investigadas por morte de bebê após parto

Vídeo mostra policiais arrastando jovem que denunciou estupro para viatura