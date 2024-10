‘Abraço de Mãe’: longa de terror psicológico com Marjorie Estiano manifesta potencial no gênero | Crítica

‘Abraço de Mãe’, da Lupa Filmes, estreia nesta quarta-feira (23) na Netflix, entrando para o repertório de nova aposta nacional dentro do gênero de terror psicológico. Mesmo com a falta de diversos elementos para garantir o selo de qualidade no horror, a produção manifesta grande potencial.

Com a direção do argentino Cristian Ponce, a trama, ambientada em 1996 no Rio de Janeiro, período em que as enchentes marcaram a cidade, acompanha Ana (Marjorie Estiano), uma bombeira que, afastada por uma crise de pânico, tenta retornar aos trilhos na profissão.

Pronta para se reajustar ao ofício, Ana e sua equipe atendem um chamado de evacuação em um asilo com grande risco de desabamento. No local, a bombeira percebe que sua vida corre grande perigo nas dependências da instituição, enquanto é perseguida por uma movimentação estranha e duvidosa.

‘Abraço de Mãe’: longa de terror psicológico com Marjorie Estiano manifesta potencial no gênero | Crítica (Reprodução/Lupa Filmes)

Condução da trama

Felizmente, ‘Abraço de Mãe’ não se rendeu aos padrões norte-americanos ultrapassados de fazer terror e trouxe a possibilidade de explorar uma nova identidade. No entanto, o ritmo da trama acaba se perdendo em alguns momentos, desperdiçando a construção sólida de uma tensão necessária para os arcos.

Além de se arrastar em certos momentos, a brilhante caracterização de Ana, vivida por Marjorie Estiano, é limitada por um roteiro que a faz tomar decisões questionáveis, somada a uma leva de muito tempo muito extensa para notar o que está acontecendo. Contudo, a condução da atriz acaba maquiando tais faltas ao incorporar a personagem.

A escolha de Marjorie Estiano para protagonizar o longa foi, de longe, o maior acerto da produção. No ato final, sua personagem faz jus ao vivenciar um terror, lembrando até mesmo Sidney Prescott (Neve Campbell) em sua fase adulta na franquia de ‘Pânico’.

Pela falta de aprofundamento nos temas abordados no longa, algumas situações se tornam vagas. No entanto, ‘Abraço de Mãe’ é uma ótima aposta no gênero e merece ser prestigiada.

A produção chega à Netflix nesta quarta-feira (23); confira o trailer: