‘Inexplicável’: drama de superação com Letícia Spiller e Eriberto Leão chega aos cinemas em 5 de dezembro

‘Inexplicável’ ganhou o trailer final nesta sexta-feira (18), trazendo detalhes sobre a história de superação do jogador mirim Gabriel Varandas. A produção da Clube Filmes, com codistribuição pela Cinecolor, é inspirada no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação”, de Phelipe Caldas.

Com a direção de Fabrício Bittar, (“Como Hackear Seu Chefe” e a série de TV “Bugados”), o trailer manifesta as dificuldades enfrentadas por Gabriel Varandas (Miguel Venerabile), um jovem promissor do futsal paraibano que, após ser campeão, luta pela sobrevivência após descobrir uma doença grave.

“Dirigir ‘Inexplicável’ foi uma experiência transformadora. A história de Gabriel Varandas é uma jornada de superação que toca profundamente e tem o poder de emocionar. Mais do que relatar um desafio, o filme traz uma mensagem sobre a força interior que surge nos momentos mais difíceis. Foi um privilégio contar essa história e acredito que ela pode inspirar e conectar muitas pessoas, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, podemos encontrar um caminho.”, diz o diretor Fabrício Bittar.

Fazem parte da produção os seguintes talentos: Letícia Spiller, Eriberto Leão, Miguel Venerabile, Suely Franco, André Ramiro e muitos outros. O filme também conta com a parceria do hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), com parte do lucro sendo destinada à instituição

“Inexplicável” estreia exclusivamente nos cinemas em 5 de dezembro.

Sinopse oficial e trailer

“Baseado em uma história real. Quando um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença.”

Confira o trailer: