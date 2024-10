Novo trailer de ‘Moana 2′ traz detalhes reveladores: ilha enfeitiçada, novos monstros equipe inusitada; confira

Para quem sentiu falta da escolhida dos mares, o lembrete pode ser acionado: ‘Moana 2′ chega aos cinemas em 28 de novembro, contando com novo pôster e trailer divulgados na tarde desta quinta-feira (10).

A animação da Disney abordará as novas aventuras de Moana (voz em inglês de Auli’i Cravalho) e Maui (voz em inglês de Dwayne Johnson), mas desta vez com companhias inusitadas. Como é revelado no novo teaser, a líder de Motunui recruta alguns amigos para sua tripulação, a fim de enfrentar monstros e resolver mais um problema da comunidade.

Com seus ancestrais a convocando para uma nova aventura, Moana está destinada a navegar para os mares distantes da Oceania e águas que escondem grandes perigos e mistérios.

Dave Derrick Jr. assume a direção da animação ao lado de Jason Hand e Dana Ledoux Miller, além de ser produzida por Christina Chen e Yvett Merino. Moana 2 traz músicas das vencedoras do Grammy® Abigail Barlow e Emily Bear, do indicado ao Grammy® Opetaia Foa’i e do três vezes ganhador do Grammy® Mark Mancina. Jared Bush e Miller são os roteiristas, e Jennifer Lee, Bush e Johnson são os produtores executivos.

Assista ao trailer:

