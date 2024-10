‘Volta por Cima’ na TV Globo: Há dois fortes reforços chegando na novela

Há dois reforços chegando ao elenco da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo): Guilherme Weber e José de Abreu. Segundo a coluna Play, do Jornal O Globo, ambos são parentes de Gerson (Enrique Diaz).

Quais são os personagens de Guilherme Weber e José de Abreu na novela ‘Volta por Cima’

Após trabalhar com a autora Cláudia Souto em ‘Cara e Coragem’ (2022), onde deu vida a Jonathan, Weber volta às novelas da TV Globo para interpretar Marco, primo do contraventor Gerson (Enrique Diaz). Já o veterano José de Abreu será o pai do mesmo personagem de ‘Volta por Cima’.

Quando Guilherme Weber e José de Abreu entram na novela da TV Globo?

Segundo a coluna do jornal O Globo, a previsão é que os dois personagens sejam vistos na trama de Claudia Souto a partir de novembro, mas não há uma data específica.

Guilherme Weber interpreta Marco, primo do contraventor Gerson (Enrique Diaz), na novela 'Volta por Cima' (TV Globo) (João Miguel Júnior/Globo)

José de Abreu entra para o elenco da novela 'Volta por Cima' e interpreta o pai de Gerson (Enrique Diaz) (Divulgação/Globo)

