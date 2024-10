Elenco de ‘Vale Tudo’: Filho de ex-diretor da TV Globo garante personagem

O remake da novela ‘Vale Tudo’ na TV Globo caminha para a formação do elenco principal e Pedro Waddington acertou sua participação na novela adaptada por Manuela Dias, prevista para estrear na programação em março de 2025.

Qual é o personagem de Pedro Waddington em ‘Vale Tudo’

Estreando nas novelas da TV Globo, Pedro encara o desafio de viver Tiago, papel que foi levado por Fábio Villa Verde na versão original de ‘Vale Tudo’, em 1988. Este personagem é neto da icônica Odete Roitman, que será interpretada por Débora Bloch no remake.

Vale Tudo Pedro Waddington passa em teste e entra para o elenco do remake da TV Globo, previsto para março de 2025 (Reprodução/Instagram)

Qual a história do personagem Tiago na novela ‘Vale Tudo’?

Filho de Heleninha Roitman e Marco Aurélio, o rapaz traz uma história típica de ‘Malhação’, onde a virgindade e as polêmicas sobre sua sexualidade por causa de uma grande amizade atormentam sua cabeça. Na trama original, ele é o melhor amigo de André (Marcello Novaes).

Mas, todas as pressões sociais acabam quando ele engata um romance com Fernanda, ex de seu amigo. Na versão original da novela ‘Vale Tudo’, o personagem de Pedro Waddington também ajuda a mãe a superar o vício em bebidas alcoólicas.

Sobrenome importante não garantiu personagem na novela ‘Vale Tudo’

O ator pode ser pouco conhecido pelo público que acompanha novela, mas ele tem um sobrenome de peso dentro da TV Globo. Pedro é filho da atriz Helena Ranaldi e do ex-diretor da Globo Ricardo Waddington. Mas, de acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o jovem de 26 anos passou por testes antes de ser aprovado pelo diretor Paulo Silvestrini.