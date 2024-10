‘As Aventuras de José e Durval’ na Globo: Série sertaneja aumenta a audiência

A série sertaneja ‘As Aventuras de José e Durval’ foi uma boa aposta para o horário nobre da TV Globo. A produção de oito episódios, do Globoplay, aumentou a audiência da emissora na última terça-feira, 22 de outubro, quando estreou, marcando entre dois e quatro pontos a mais na média do horário. A história de Chitãozinho e Xororó marcou 14 pontos de audiência e 28% de participação em São Paulo e 16 pontos e 29% no Rio de Janeiro.

Quem interpreta Chitãozinho e Xororó na série ‘As Aventuras de José e Durval’?

Os atores Pedro Tirolli e Pedro Lucas ficaram responsáveis por viver os cantores sertanejos na infância e os irmãos Rodrigo e Felipe Simas interpretam a dupla sertaneja na fase adulta.

Aventuras de José & Durval Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam Chitãozinho e Xororó na infância (Divulgação/ Vans Bumbeers)

Quais atores estão no elenco de ‘As Aventuras de José e Durval’?

O elenco desta série original Globoplay conta com Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, Pedro Tirolli, Pedro Lucas, entre outras celebridades da televisão.

O ator Marco Ricca interpreta o pai dos cantores e faz par romântico com Andréia Horta, que interpreta Araci, mãe dos artistas.

A história contada na série ‘As Aventuras de José e Durval’

A série ‘As Aventuras de José & Durval’ começa em 1968, mostrando o cotidiano dos protagonistas no interior do Paraná, passando pela vida da dupla durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. Mas, o convívio familiar, a paixão pela música e as dificuldades também dão o embalo.