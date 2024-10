Regiane Alves se derrete ao falar sobre estreia do filho mais velho no teatro: “É muita emoção”

Regiane Alves se derrete ao falar sobre estreia do filho no teatro: “É muita emoção”

Nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, a atriz Regiane Alves, de 46 anos, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a estreia de seu filho mais velho, João Gabriel, de 10 anos, no teatro.

O pequeno, que é fruto do antigo casamento de Regiane com o diretor João Gomez, filho caçula da também atriz Regina Duarte, fez sua estreia nos palcos nas obras ‘Mágico de Oz’ e ‘Feiurinha’, interpretando os personagens Leão e o príncipe, respectivamente. Duarte também esteve na plateia para prestigiar o neto.

No Instagram, Regiane publicou trechos da atuação do primogênito e escreveu: “Ontem foi a estreia do meu filho João Gabriel no teatro fazendo o leão do ‘Mágico de Oz’ e o príncipe da ‘Feiurinha’”.

“É muita emoção ver seu filho ali em cima do palco, mais ainda ver o trabalho brilhante da minha parceira @/emarinaelias junto com a turma do @/arteduca.rj. Vocês foram brilhantes! Obrigada gigante e viva o poder da arte”, completou.

Além de João Gabriel, Regiane Alves e João Gomez também são pais de Antônio, de 9 anos. Os dois se separam em 2018. Confira a publicação:

Nos comentários, internautas se encantaram com a novidade. “Hahaha. Quem não sabia disso aí? Quem será que este pequeno ator puxou?” escreveu uma pessoa. “Que lindo! DNA forte, hein? Muito sucesso nos gramados e no palco!” comentou a segunda.

“Que lindo ver o palco abraçando a nova geração. Imagino seu orgulho. Parabéns, João Gabriel!” declarou a terceira. “Que incrível! Imagino como você deve ter ficado vendo ele brilhando no palco” acrescentou mais uma.