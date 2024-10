Pabllo Vittar quebra o silêncio e explica motivo de não ir a famoso programa internacional para performance do hit ‘Alibi’

Nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, Pabllo Vittar explicou em seu perfil no Instagram o motivo pelo qual não comparecerá em uma performance do hit ‘Alibi’ ao lado de Sevdaliza e Yseult.

A apresentação acontecerá no próximo dia 28 no famoso programa de televisão americano ‘The Tonight Show’, comandado pelo apresentador Jimmy Fallon.

Nos stories, a artista contou que, apesar de sua ausência no encontro, o trio se reunirá ainda este ano para performar a canção, que acumula mais de 334 mil streams apenas no Spotify.

“Vim aqui só falar para vocês um pouco do motivo para não ir ao Jimmy Fallon, mas estou muito feliz que a Sev e Yseult vão... Essa música precisa mesmo ser levada para todos os cantos. Inclusive, tem uma performance nossa ainda esse ano. Não, não é no VMA, para vocês não criarem expectativas”, disse Pabllo.

“Não briguem comigo, não me xinguem, não xinguem minha equipe, não xinguem meus empresários, eles cuidam muito bem de mim. Eu já passei muito mal com essa pressão anos atrás, vocês sabem disso”, continuou.

“Hoje em dia, graças a Deus, eu sou uma pessoa diferente. Não fico mais chateada com esse tipo de coisa porque sei que vocês querem o meu bem. Alguns de vocês não. Mas não briguem comigo, está tudo dando certo.”

E acrescentou: “Tenho trabalhos aqui no Brasil, eu não posso viajar. Infelizmente, não vou poder estar com as meninas, mas estou mandando muito carinho e muita energia para elas. Elas vão arrasar no Jimmy Fallon e é isso. Espero que vocês não fiquem chateadas comigo, e se ficarem também, gente, é isso, vai passar, tá bom? Amo vocês!”, finalizou.

