Deu ruim? Famosa marca de cosméticos teria ‘descartado’ Jojo Todynho após recentes declarações polêmicas

Recentemente, a cantora, apresentadora e influenciadora Jojo Todynho, de 27 anos, deu o que falar nas redes sociais ao revelar que tiraria a canção ‘Arrasou, Viado’, que gravou em apoio à comunidade LGBTQIAPN+, de todas as plataformas digitais.

ANÚNCIO

Em live no Instagram, a campeã de ‘A Fazenda’ também se declarou uma ‘mulher preta de direita’. “Hoje eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje, eu não venho na política, mas em 2026 eu estou vindo”, disse, na época.

E, devido ao ‘boicote’ à comunidade LGBTQIAPN+, Todynho teria sido então ‘descartada’ como garota-propaganda da famosa empresa de cosméticos Avon.

De acordo com o portal Contigo, a marca teria perdido o interesse em manter Jojo como garota-propaganda de uma de suas linhas de batons, parou de veicular suas imagens e vídeos na divulgação dos produtos de beleza nas redes sociais e não a escalou mais para eventos.

Fontes da coluna disseram que ao se colocar contra a comunidade, a influenciadora rompeu com os princípios e valores adotados pela Avon, que em 2018 firmou um compromisso com a Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a discriminação contra membros da comunidade no setor corporativo em todo o mundo.

A marca também já patrocinou a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, de São Paulo, promoveu ciclos de palestras com personalidades importantes do meio e contratou figuras como Lorelay Fox e Candy Mel para ações publicitárias.

“O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria”, contou a assessoria de imprensa da marca em contato com a coluna da Contigo.

A última vez em que Jojo esteve no perfil da Avon no Instagram foi em abril. Em julho, ela chegou a participar de um evento da marca e compartilhou imagens em suas redes sociais. No entanto, desde então, nunca mais foi acionada para atuar como representante da linha de batons.