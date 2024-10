“Perversidade enorme”, dispara Eliezer sobre fake news envolvendo segundo filho com Viih Tube

Na última quarta-feira, dia 23 de outubro, o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, usou seu perfil no Instagram para se pronunciar após ser alvo de uma fake news envolvendo seu segundo filho com a também ex-BBB, Viih Tube, 24.

A matéria em questão possuía o seguinte título: “Grávida, Viih Tube confirma morte do ‘filho’ e publica texto de despedida’. Nervoso, o influenciador compartilhou a manchete nos stories e desabafou.

“Tem gente mandando isso aqui para a gente perguntando se a gente está bem. Eu não sei nem falar sobre isso aqui... Dá até vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Isso aqui para mim é de uma perversidade enorme. Isso é perverso”, começou.

“Espero que os cliques que o portal tenha tido com essa matéria, que o jornalista também escreveu com esse título, tenha valido a pena. Respeitamos muito o trabalho da imprensa, mas isso aqui não é jornalismo”, continuou.

“Se quisesse uma matéria com a gente, com a nossa família, com a nossa história, era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma parecida com a que nosso filho tinha morrido”, completou.

“Estamos bem. Isso é mentira. Não preciso falar que isso é mentira... Mas é isso, tem seis dias que essa matéria está no ar e só chegou para a gente agora. Espero que o mínimo que o portal faça é tirar isso do ar. Acho que tem limites para tudo. Foi ultrapassado todos os limites. Não se brinca com isso. Graças a Deus é mentira”.

Antes de encerrar, Eliezer explicou que a notícia falava sobre a morte do gato do casal, que faleceu na semana passada. “Eles só colocam isso quando você lê a matéria até o final. Poderia ter usado a foto, porque tem foto nossa com o gato, quando a gente publicou... Eu só espero que tirem do ar”, finalizou.

