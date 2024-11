‘Os Canibais de Baton Rouge’: Crime que chocou na troca do século virou minissérie

A minissérie ‘Os Canibais de Baton Rouge’ (Butchers of the Bayou) estreia nesta terça-feira, 5 de novembro, contando em quatro episódios o crime que chocou os Estados Unidos na mudança do século.

Na época, final da da década de 1990 e o início dos anos 2000, dois homens (Sean Vincent Gillis e Derrick Todd Lee) viraram os principais serial killers procurados pela polícia de Baton Rouge, na Louisiana (Estados Unidos) por cometerem cerca de 24 feminicídios brutais, que incluíram estupro, desmembramento e canibalismo.

Quando e onde assistir a minissérie ‘Os Canibais de Baton Rouge’

A produção true crime inédita estreia na programação do canal fechado A&E na terça-feira, 5 de novembro, às 22h50, relembrando em quatro episódios os feminicídios brutais e perturbadores cometidos pelos dois serial killers de Baton Rouge.

Os Canibais de Baton Rouge Dois serial killers aterrorizaram as mulheres de Baton Rouge, na Louisiana (Estados Unidos) na virada do século (A&E/Reprodução)

Quem foram Sean Vincent Gillis e Derrick Todd Lee

Procurados pela polícia norte-americana, os dois criminosos não se conheciam, mas estavam atentos aos passos do outro e nesta minissérie fica perceptível que, perversamente, ao eles tentavam superar um ao outro em termos de depravação e desvio sexual.

Atualmente, Sean Vincent Gillis, detido em 2004, cumpre prisão perpétua na Louisiana. Derrick Todd Lee, também condenado em 2004, faleceu em 2016 enquanto aguardava a pena de morte.

O que acontece no primeiro capítulo da série true crime ‘Os Canibais de Baton Rouge’

‘Os Canibais de Baton Rouge’ também analisa os casos dos dois assassinos, por meio de vídeos dos interrogatórios e entrevistas com detetives, vítimas e sobreviventes, dando uma pitada de documentário à produção. O episódio de estreia traz o caso de Charlotte Murray Pace, formada pela Universidade do Estado da Louisiana que foi encontrada morta em sua casa.