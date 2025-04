Descontrolado, homem invade casa da ex e faz ameaças, mas acaba sendo preso em flagrante pela polícia

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado/MS, nesta terça-feira (8), efetuou a prisão em flagrante de um homem pelos crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio, todos praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

ANÚNCIO

Como relatado, o autor foi localizado e preso logo após invadir a residência onde a vítima está abrigada, proferindo ameaças e causando grande perturbação.

No momento da ação criminosa, a vítima encontrava-se na Delegacia de Polícia prestando declarações sobre episódios de violência anteriores, o que evidenciou a gravidade e reiteração das condutas.

Ainda de acordo com as informações, a pronta resposta da equipe garantiu a contenção imediata do agressor, além da apreensão de materiais relevantes à investigação.

Com informações do site Polícia Civil