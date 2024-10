Ator de ‘Arcanjo Renegado’ se prepara para viver policial no cinema

O ator William Nascimento, uma das estrelas da 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay) e protagonista de ‘Anderson Spider Silva’ (Paramount+) se prepara para dar vida ao protagonista policial do filme ‘Core’, escrito por José Junior e dirigido por Afonso Poyart.

Trabalhando ao lado dos de Juliano Cazarré, que conciliará as filmagens com as gravações da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo), de Nathalia Dill, que acabou de finalizar o folhetim ‘Família é Tudo’ (TV Globo), ele será um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da mesma forma que a atriz Eli Ferreira, que interpretou a professora Lu no remake de ‘Renascer’ (TV Globo).

Ainda sem data definida, o filme ‘Corre’ estreia primeiro nos cinemas e depois vai para o catálogo do Globoplay e da Disney+..

Qual o personagem do ator William Nascimento na 4ª temporada de ‘Arcanjo Renegado’

O ator William Nascimento vive Alicate, um criminoso que será procurado pela polícia na saga da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay). Ou seja, os papéis se invertem nas duas produções brasileiras.

Gracyanne Barbosa tem papel de destaque na série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay)

A musa fitness Gracyanne Barbosa tem um papel de destaque na 4ª temporada da série ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay). Na trama dirigida por Lipe Binder, ela interpreta a melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico.

Quando ‘Arcanjo Renegado’ volta ao catálogo Globoplay

Com as gravações da nova temporada em andamento no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a terceira leva de episódios estreia no dia 14 de novembro, segundo a coluna Play, do Jornal O Globo. Vale reforçar que a produção está garantida até a 5ª temporada e deve virar um filme em breve.

Qual a história da nova temporada da série ‘Arcanjo Renegado’

A nova safra de episódios traz as facções vão perder território para as milícias e os dilemas e frustrações de Sarah (Erika Januza) como policial.

O site de Ronaldo (Álamo Facó) também ganha mais destaque na série do Globoplay devido a uma denúncia de esquemas que ligam o Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes) a uma série de crimes.