Nando Reis no interior de SP: Confira as datas da turnê Uma Estrela Misteriosa

O cantor e compositor paulistano Nando Reis apresenta a turnê Uma Estrela Misteriosa, com as músicas de seu novo álbum quádruplo, além de sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira. Nando chega em Ribeirão Preto, no Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral, 370, no Centro), nos dias 2 e 3 de novembro e os ingressos já estão à venda pelo site oficial.

“Uma Estrela Misteriosa é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor”, explica o artista.

Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. Há um intérprete de libras na apresentação, além de uma pessoa para fiscalizar e receber os PCDs. Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas, sendo que ‘Uma Estrela Misteriosa’ é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio.

Os músicos Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo), que colaboram com o Nando há mais de 20 anos, também fazem parte da tour, assim como Sebastião Reis (violão).