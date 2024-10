Show da banda de rock mais romântica do Brasil por menos de R$ 10

A Yahoo, conhecida como a banda de rock mais romântica do Brasil, faz um show inédito e acústico na quarta-feira, 30 de outubro. Sucessos como ‘Mordida de Amor’, ‘Hey Jude’ e ‘Caminhos de Sol’ estão no setlist da apresentação marcada para acontecer no palco do Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro.

Yahoo resgata o clima de ‘violão e fogueira’ em novo show

As novas versões das músicas também fazem a Yahoo viver novos momentos com seus fãs. Com dois violões, baixo e bateria no palco, Marcelão (baterista) acredita que o momento traz de volta o clima de ‘violão e fogueira’, onde todos cantam juntos.

“Esses shows em teatros aqui no Rio serão uma experiência única para nós e para o público. Queremos que todos cantem e se emocionem junto com a gente, como tem acontecido nos últimos 35 anos em todos os nossos shows”, disse o artista.

Leia também:

A Yahoo quer uma conexão mais próxima com quem curte suas músicas

A banda de rock mais romântica do Brasil está em busca de conexão ao trazer o formato acústico em 2024. Segundo o vocalista e baixista Zé Henrique, o formato voz e violão é a essência do grupo que atravessa gerações e ele garante que isso estará “sempre presente”'.

O novo trabalho da banda Yahoo é para celebrar o tempo de estrada

Os 35 anos de estrada da Yahoo estão materializados no álbum ‘O Agora é Real’, lançado pela produtora e gravadora Kuarup e que traz os singles ‘Entre o Espinho e a Flor’, ‘Lunático’ e ‘Sorte no Amor’, criada com o Paulo Ricardo.

Onde acontece o show acústico da banda Yahoo

A banda de rock mais romântica do país se apresenta no dia 30 de outubro, no Teatro Armando Gonzaga (Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511), em Marechal Hermes (Rio de Janeiro), a partir das 19h, e os ingressos custam R$ 5 (inteira), R$ 2,50 (meia).

O grupo também canta no dia 26 de novembro, às 19h, no Teatro Artur Azevedo, (Rua Victor Alves, 454), em Campo Grande (Rio de Janeiro), com ingressos ao mesmo custo.