Jojo Todynho se emociona em reencontro com filho adotivo em Angola

Durante uma viagem a Angola, Jojo Todynho emocionou seus seguidores no Instagram ao compartilhar um registro especial com Francisco, o menino que está adotando. No país africano para dar continuidade ao processo de adoção, a cantora participou de uma audiência e teve a oportunidade de reencontrar o garoto, com quem formou uma conexão imediata desde que o conheceu em uma visita escolar no ano passado. Em uma publicação na rede social, ela descreveu o momento e expressou sua afeição, dizendo ao menino que seu futuro será brilhante.

O primeiro encontro entre Jojo e Francisco ocorreu em Luanda, em 2023, quando ela visitou uma escola local. Durante a ocasião, o menino chamou sua atenção de forma especial, fazendo-a se questionar sobre a possibilidade de adotá-lo. “Foi uma conexão inexplicável”, relembra a cantora, que descreveu a experiência como um “amor à primeira vista”. Após esse encontro, Jojo deu início ao processo de adoção, enfrentando burocracias e desafios emocionais.

Adaptação e apoio ao novo filho

Para acolher o futuro filho, Jojo já começou a preparar um quarto especial em sua casa no Brasil, compartilhando detalhes da preparação com seus seguidores. O espaço, montado com muito carinho, reflete a expectativa da cantora para receber o menino, que já considera como parte de sua família. Mesmo enfrentando críticas pela escolha de adotar uma criança de outro país, Jojo enfatizou que a decisão foi fruto de uma conexão única e genuína, sem planos anteriores de adoção.

Essa jornada também gerou debates sobre a adoção internacional e o amor parental, temas que Jojo trata com naturalidade. Em resposta aos comentários, ela reforçou que o sentimento de pertencimento entre ela e Francisco é o que torna esse processo tão especial, independente das fronteiras geográficas.