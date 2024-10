JLo se irrita com Ben Affleck sobre sua recente transformação: “Ele retomou suas rotinas de higiene”

Jennifer Lopez parece estar gostando de sua recém-adquirida condição de solteira. Porém, uma pessoa próxima à cantora revelou que ela está bastante irritada com o ex-marido, Ben Affleck, devido à sua aparência atual.

A separação de JLo e Affleck abalou a indústria do entretenimento, embora tenha sido noticiada muito antes de ser confirmada por ambos os envolvidos. Durante meses, o distanciamento entre os dois tornou-se cada vez mais perceptível, até que finalmente revelaram que haviam optado pelo divórcio.

Por que JLo está chateada com Ben Affleck?

Desde que o astro do ‘Batman’ rompeu seu relacionamento com Lopez, ele passou por uma transformação em sua aparência, o que teria irritado JLo. Aparentemente, ele “abandonou seus maus hábitos de higiene após o rompimento”, disse uma pessoa próxima à celebridade ao meio de comunicação britânico ‘RadarOnline’.

A referida mídia também afirma que Ben Affleck decidiu mudar sua aparência porque está solteiro novamente e quer ser visto como um dos “atores mais desejados de Hollywood”. Essa mudança do renomado ator teria incomodado muito ‘A Diva do Bronx’, já que, durante o relacionamento, López se esforçou para convencê-lo a prestar mais atenção à sua aparência pessoal, a arrumar o cabelo e a barba, e até mesmo, a melhorar suas roupas.

“JLo está com raiva porque todas essas ações eram o que ela esperava dele quando eram um casal (…) foi um caos completo”, disse a fonte. “Ela tentou melhorar sua imagem, mas ele rejeitou categoricamente a ideia”, acrescentou.

Em diversas ocasiões durante o casamento, o vencedor do Oscar foi visto com uma aparência desgrenhada. Na verdade, dizem que sua família e amigos ficaram “preocupados” com sua aparência desleixada. No entanto, isso mudou desde que sua separação de López foi oficialmente confirmada.

“É como um golpe direto na cara, pois ela mais uma vez recebe a notícia de que não valia a pena fazer essas modificações, mas agora que está sem companheira e quer cativar outras mulheres, está decidido a progredir e abandonar seu preguiça”, afirma a mídia.