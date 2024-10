Amyl & The Sniffers anuncia show solo em São Paulo (confira data e ingressos)

A banda de punk rock Amyl & The Sniffers faz um show na cidade de São Paulo no dia 6 de março de 2025, mesma data em que lança seu terceiro álbum, intitulado ‘Cartoon Darkness’. A apresentação acontece no Cine Joia e os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 29 de outubro, às 10h, no site da Eventim.

ANÚNCIO

Queridinha de Liam Gallagher, do Oasis, Amyl and the Sniffers foi formada em Melbourne, na Austrália, em 2016, e viu a sua trajetória mudar com o álbum de estreia homônimo, lançado em 2019, pela Rough Trade Records, que lista os sucessos “Gacked On Anger” e “Some Mutts (Can’t Be Muzzled)”.

Leia também:

Após três anos sem lançamento, a banda colocou na rua, no primeiro semestre de 2024, o single “U Should Not Be Doing That” e seu lado B, “Facts”, prévias do seu aguardado disco Cartoon Darkness. O single foi chamado pela BBC Radio de “Hottest Record in the World” (gravação mais quente do mundo, em tradução livre).

No último mês, a banda soltou as faixas “Big Dreams” e “Chewing Gum”, ajudando a definir claramente qual o tom do novo projeto. “Cartoon Darkness é sobre crise climática, guerra, IA, andar na ponta dos pés nas cascas dos ovos da política e as pessoas sentindo que estão ajudando por terem voz online quando estamos todos apenas alimentando a fera dos dados da Big Tech, nosso deus moderno”, afirma Amy Taylor.

Vale lembrar que Amyl & The Sniffers é uma das atrações de abertura da turnê SUPERCHARGED, do The Offspring, no Brasil em 2025,q ue passa por Belo Horizonte, São Paulo, e Curitiba.