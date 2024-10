A viciante minissérie sensual que está escondida na Netflix e cativa completamente

A Netflix não quer abrir mão do primeiro lugar na lista de plataformas de streaming do mundo e, graças ao seu vasto catálogo de séries e filmes repletos de sucessos, isso não vai mudar. Uma série que está causando estragos entre milhões de assinantes com uma história de apenas 10 episódios e que pretende elevar a temperatura de quem assiste: Dilema.

ANÚNCIO

A nova série de mistério da Netflix estrelada por Renée Zellweger: ‘Dilema’

É uma série de origem americana que surpreendeu milhões de assinantes da Netflix com uma história especial, picante e uma das mais originais de todo o gigantesco catálogo de séries e filmes, segundo o que foi analisado pelo Diario Uno.

Como revela a Netflix em sua sinopse oficial, ‘Dilema’ trata: “Para obter financiamento para sua startup, uma cientista e seu marido fecham acordo com um misterioso investidor”.

Sobre o que é ‘Dilema’, o novo thriller da Netflix?

Esta série segue a história do casal Donnovan. Sean, interpretado por Blake Jenner, está sufocado por ter que manter dois empregos e Lisa, sob a pele de Jane Levy, está desesperada para encontrar um investidor para sua empresa de biotecnologia, o que poderá alterar o curso da medicina para sempre. A união deles parece inquebrável até que aparece Anne Montgomery, Renée Zellwegger, uma capitalista de risco que lhes oferece 80 milhões em troca de passarem uma noite com Sean.

A série é um thriller contemporâneo que “explora o efeito dominó que é gerado quando você aceita inesperadamente um acordo para fazer coisas que não estavam dentro dos planos estabelecidos”, segundo a Netflix.

O elenco é formado por Jane Levy, Blake Jenner, Samantha Ware e Keith Powers, entre outros. ‘Dilema’ é produzido pela Warner Bros Television para a Netflix.