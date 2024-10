Bebê? Anitta compartilha registro de ultrassom enigmático em suas redes sociais: “Ele não é lindo?”

Anitta utilizou suas redes sociais na tarde deste domingo (27), compartilhando o registro de uma ultrassonografia com um bebê. Na legenda, a diva do pop e do funk brasileiro escreveu: “Ele não é lindo”?

A famosa surgiu com uma barriga de grávida no dia anterior pregando uma peça nos fãs com a legenda: “Era pra manter segredo”. Em sequência, o cantor canadense Abel, que atende por The Weeknd, a parabenizou: “Meu Deus. Parabéns”.

Os fãs desconfiam que os registros estejam relacionados a um possível single conjunto da dupla chamado “São Paulo”. Vale lembrar que durante o show do artista na capital paulista em 7 de setembro, Anitta teve uma aparição surpresa e performou, aumentando expectativas para a colaboração.

Veja a foto de grávida:

