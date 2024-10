Bruno Mars pode se Tornar cidadão Honorário do Brasil após proposta na Câmara dos Deputados

Bruno Mars foi citado em um projeto de resolução em processo na Câmara dos Deputados, considerando a concessão do título de Cidadão Honorário do Brasil. O “hooligan” agora pode ser considerado o novo “rebelde” do pop em terras e língua brasileiras.

O projeto é do deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF), que falou à coluna Grande Angular sobre como o artista é visto no Brasil. “Até tem uma brasilidade enorme nele, né?”, disse.

“Bruno Mars tem os elementos necessários para conseguir esse título, assim como o deputado André Figueiredo concedeu, há três anos, a Lewis Hamilton. Então, é nessa tese: todo aquele que leva o nome do Brasil de forma positiva para o exterior, no meu entender, está habilitado a receber esse título”, disse o parlamentar.

“É uma forma muito simbólica de a gente homenagear o artista e até os fãs dele aqui no Brasil”, completou o deputado federal.

A justificativa para o título, além da residência e apreço do artista no país, está relacionada com um show beneficente para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo o deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), “entendeu que a ideia era boa”, apesar de se tratar apenas de um projeto tramitando na Câmara.

Após seis noites de shows somente em São Paulo, Bruno compartilhou uma postagem em seu Instagram agradecendo pelo carinho recebido. Além de SP, o artista teve passagens no RJ e também fará apresentações em Curitiba. Uma página de fãs brasileiros dedicada ao artista comentou:

“Você é um favorito incrível, nunca me canso de dizer e reforçar isso. A cada momento, você nos mostra que vale a pena ser seu fã e o quanto você é especial, daqueles que vale a pena seguir e torcer pelo seu sucesso! Infelizmente não consegui e nem vou poder ver vc brilhar ao vivo, mas consegui ver através de registros que vc já marcou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Que venham os próximos!! Te amo, Bruno”.