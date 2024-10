Andressa Urach polemiza ao direcionar recado para pais de homossexuais: “Vão para o inferno por abandonar o filho de vocês”

Andressa Urach iniciou o sábado com uma série de vídeos em suas redes sociais, desabafando sobre as críticas que tem recebido e sobre a luta pela guarda do filho mais novo. Na série de registros, a modelo e produtora de conteúdo adulto direcionou seu recado a pais religiosos que não aceitam a sexualidade dos filhos.

“Quero falar com quem é pai e mãe de gays, seus religiosos! Vocês vão para o inferno por abandonar o filho de vocês”, começou a famosa.

“Deveriam amar, acolher, respeitar porque eles são joias preciosas de Deus. Eles foram feitos para confundir os sábios, seus burros! Porque são burros que não sabem interpretar o amor e a misericórdia de Deus. Quem criou os gays foi Deus. Ele não faz nada errado”, continuou Andressa

“Deus ensinou amar ao próximo, amar ao teu filho, tua família, e você fica rejeitando, humilhando… tudo o que você está falando, no dia do julgamento, Deus vai te cobrar. Fala que Deus é justiça? Então o pecador é você!”, finalizou o vídeo.

Andressa também polemizou ao dizer que “quebraria a cara” dos juízes da internet que a provocam constantemente.

“Não era nem para estar aqui! Não quero números… quero pessoas livres, com bons olhos e bom coração! O cristão de verdade ora por mim não fica aqui me seguindo de me julgando, tu sim vai para o interior, da maneira que tu julga tu vai ser julgado! Vai ganhar almas, falar do amor e misericórdia de Jesus”, disse em sua publicação.

