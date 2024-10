Andressa Urach rebate crítica de religiosos: “Se continuarem a me provocar, vou quebrar a cara de vocês”

Andressa Urach compartilhou um vídeo na manhã deste sábado (26), rebatendo religiosos que a criticam por levar uma vida de produtora de conteúdo adulto. A modelo e influenciadora, que já passou pelo cristianismo, se envolveu em diversas polêmicas pela mudança radical.

Como produtora de conteúdo, a famosa vem recebendo ataques de diversos internautas e, desta vez, não se calou.

“Se vocês continuarem a me provocar, vou quebrar a cara de vocês”, avisou a famosa no início do vídeo. Em seu desabafo, ela pediu para que religiosos que costumam criticá-la saiam de suas redes. “Sai daqui Satanás, não é para você. Eu quero os gays aqui, as mulheres livres, as pessoas livres…”

Na legenda, a famosa continuou o desabafo. Confira o texto:

“Sai agora da minha rede social seu religioso de língua venenosa. Se você me ofender nos comentários, meus advogados vão processar todos vocês! Um por um… aí você vai sentir dor no bolso e parar de seguir quem não gosta!”, iniciou.

“Não era nem para estar aqui! Não quero números… quero pessoas livres, com bons olhos e bom coração! O cristão de verdade ora por mim não fica aqui me seguindo de me julgando, tu sim vai para o interior, da maneira que tu julga tu vai ser julgado! Vai ganhar almas, falar do amor e misericórdia de Jesus. Deus é justiça e no teu julgamento você vai pagar pela tua língua venenosa e fofoqueira. Eu quero aqui os gays , pessoas livres sem preconceito, felizes! O resto sai daqui que vou fazer minha assessoria processar e bloquear vocês, seus fariseus”, finalizou.

