Após declarações homofóbicas, Cássia Kiss vira ré e pode pagar multa de até R$ 1 milhão

Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) aceitou o pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a atriz Cássia Kiss, de 66 anos, após declarações homofóbicas feitas durante uma entrevista para a jornalista Leda Nagle, no YouTube, em 2022.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, a ação civil pública pode fazer com que a artista tenha que pagar uma multa de até R$ 1 milhão. A denúncia foi feita pelo coletivo Articulação Nacional dos Transgêneros (Antra) e pelo ator José de Abreu, 78.

Ao todo, foram três sugestões de ação civil pública, todas feitas em 2022, porém apenas agora uma delas foi aceita pela Justiça Federal. Até o momento, a atriz não se manifestou.

Além deste caso, Kiss também está sendo processada pelo mesmo crime em uma ação movida pela ONG ‘Arco-Íris’, que luta pelos direitos de pessoas LGBTQIA+. O grupo pede uma indenização coletiva de R$ 250 mil, que será destinada para programa de combate à LGBTfobia no meio cultural.

Relembre o caso

Durante sua participação no programa de Leda Nagle, Cássia Kiss afirmou que relações homoafetivas estão ‘destruindo a família’. “Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas”, disse. Na época, a atriz estava no ar com a personagem Cidália em ‘Travessia’, novela das 21h da TV Globo.

“Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado ‘beijódromo’ ou algo assim”, afirmou Cássia Kis.

“O que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. E não só. Destruir a vida humana, na verdade, porque que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, declarou.