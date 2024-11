Bombas em ‘Mania de Você’: Mudança de visual e de aliada e a descoberta de fuga

Mavi (Chay Suede) descobre que Rudá (Nicolas Prattes) fugiu do cativeiro

As bombas não param de cair sobre os personagens da novela ‘Mania de Você’ e, nos próximos capítulos, você continua assistindo a revolta de Mavi (Chay Suede), uma mudança de visual inesperada de um fugitivo e também a troca de aliadas para se dar bem em um golpe.

Mavi descobre que Rudá escapou do cativeiro

O império de Mavi (Chay Suede) começa a ruir nos próximos capítulos da novela das nove e ele deixa sua revolta falar mais alto quando descobre que Rudá (Nicolas Prattes) fugiu do cativeiro montado por Luma (Agatha Moreira) na Ilha do Tucano. Porém, sua raiva ficará ainda maior quando ele descobrir que foi traído por Luma, a responsável por libertar o mocinho do esconderijo.

Numa conversa, Mavi chama o rival de Tarzan e fica inquieto por causa da fuga: “A polícia prendeu o caiçara? O quê, fugiu também? Como assim?”, grita o vilão com o responsável pela segurança na ilha: “Vasculha cada cantinho, derruba a mata se for preciso. Que incompetência”, ordena ele.

Mania de Você Rudá (Nicolas Prattes) corta o cabelo para fugir da polícia (Manoella Mello/TV Globo)

Personagem muda o visual em ‘Mania de Você’

Foragido da polícia, Rudá (Nicolas Prattes) vai mudar de visual nos próximos capítulos da novela escrita por João Emanuel Carneiro. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o protagonista vai deixar a cabeleira de lado e apostar num corte bem diferente para despistar da polícia e também de Mavi (Chay Suede). A mudança de visual de Nicolas Prattes deve acontecer no capítulo de ‘Mania de Você’ da próxima segunda-feira, 25 de novembro.

Personagem muda de lado nos próximos capítulos de ‘Mania de Você’

Saindo do eixo dos protagonistas da novela da TV Globo, Ísis (Mariana Ximenes) vai mudar de lado e se aliar a Leidi (Thalita Carauta) com a chegada de Marlete Tresoitão (Magda Gomes), que se passa pela mãe de Evelyn (Gi Fernandes), no capítulo de sábado, 23 de novembro, durante um encontro na casa de Berta (Eliane Giardini).

Durante o encontro a personagem de Mariana Ximenes deixa escapar que não gosta da ideia de ver seu filho, Tomás (Paulo Mendes), casado com Evelyn. A situação faz Berta desconfiar da relação entre Leide e Zuleide.