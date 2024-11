Cantor revolta a web após declaração polêmica sobre Fernanda Torres no Oscar

A nomeação do filme ‘Ainda Estou Aqui’, estrelado por Fernanda Torres, ao Oscar trouxe uma nova esperança aos fãs do cinema brasileiro, mas o cantor Johnny Hooker polemizou ao dizer que a atriz tem “chances nulas” de ganhar o prêmio internacional, em uma publicação feita nesta quarta-feira, 20 de novembro, no X.

ANÚNCIO

Leia também:

O post de Johnny Hooker sobre ‘Ainda Estou Aqui’ irritou os fãs

Num post da Academia do Oscar nas redes sociais, Johnny disse que o Oscar de Melhor Atriz será dado para Demi Moore, que protagoniza o filme ‘A Substância’, e não para Fernanda Torres, de ‘Ainda Estou Aqui’. Fã da celebridade do cinema norte-americano, o artista não chegou a criticar o longa brasileiro, mas apontou que Demi era a “verdadeira vencedora” da premiação do próximo ano.

Johnny Hooker Cantor brasileiro diz que Fernanda Torres não tem chanche no Oscar 2025 (Instagram @carlossales/Reprodução)

Johnny Hooker se defende dos fãs de ‘Ainda Estou Aqui’

Com a polêmica criada com aqueles que torcem para ‘Ainda Estou Aqui’ levar o Oscar, Johnny Hooker se defendeu sobre sua fala e disse que “ser fã de Demi Moore e comentar numa foto dela aparentemente virou crime contra o Brasil”. Ele ainda escreveu no X: “Remédio psiquiátrico na água do povo já”.

Johnny Hooker reforçou que o Oscar não tem nenhuma relação com o futebol e que torce muito por Fernanda Torres e pelo filme ‘Ainda Estou Aqui’ na premiação: “Não tive intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos de Fernanda Torres, a qual amo e admiro”.

Segundo o cantor, sua postagem foi baseada em uma “análise estatística, não oficial” de quem ama cinema: “Acompanho há anos a dinâmica da premiação, sei do protecionismo que existe na indústria dos EUA e do quão difícil pode ser ganhar. Minhas palavras foram mal recebidas”, disse ele, num comunicado.