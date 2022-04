A triste história por trás do filme ‘Ainda Estou Aqui’, da Netflix

A Netflix inclui recentemente em seu catálogo o filme “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Joey King e Kyle Allen.

O longa conquista o público por conta da atriz Joey King, conhecida por seu papel na franquia “A Barraca do Beijo”, da mesma plataforma. Já Kyle Allen teve seu primeiro papel mais relevante no remate de “Amor, Sublime Amor”.

“Ainda Estou Aqui” conta a história de Tessa, uma adolescente que sobrevive a um acidente de carro que tirou a vida do namorado, mas acredita que ele está tentando se reconectar com ela do além do túmulo.

O filme é baseado no livro “The In Between”, de Marc Klein. O autor perder uma ex-namorada em um acidente de carro, também de forma trágica. Na época, ele acabou percebendo eventos que o fizeram pensar na possibilidade de vida após a morte.

Com esse ponto de partida, Klein começou a pensar como seria caso reencontrasse sua ex-namorada, morta aos 15 anos. Ele criou um manuscrito a partir dessa possibilidade.

“Escrevi um manuscrito parcial, cerca de 100 páginas. Isso foi o que foi trazido para Joey King, mas eu já tinha pensado no que o resto do livro seria. Então eu meio que já tinha isso como um argumento de filme. Eles me contrataram para escrever e então eu meio que fui e voltei e escrevi ao mesmo tempo, e eles estavam se informando”, disse o escritor, em entrevista ao site The Wrap.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

