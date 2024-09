Filme ‘Ainda Estou Aqui’ eleito o representante do Brasil no Oscar 2025

Uma decisão unânime da Academia Brasileira de Cinema definiu o filme ‘Ainda Estou Aqui’ (Globoplay) como o representante do Brasil no Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. A vaga ainda será disputada, mas a produção estrelada por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello foi chamada de ‘obra-prima’, pela atriz Bárbara Paz, atual presidente da instituição.

Conforme divulgou o GShow, o filme disputou com outras importantes produções do cinema nacional, como ‘Cidade Campo’, de Juliana Rojas, ‘Motel Destino’, de Karim Aïnouz, ‘Saudade Fez Morada Aqui Dentro’, de Haroldo Borges, ‘Levante’, de Lillah Halla, e ‘Sem Coração’, de Nara Normande e Tião.

“Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”, disse Bárbara, em comunicado enviado à imprensa.

A presidente da Academia Brasileira de Cinema lembrou que ‘Ainda Estou Aqui’ é um filme sobre o olhar de Eunice Paiva,que é interpretada por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha na vida real.

A trama produzida para o Globoplay é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, ‘Ainda Estou Aqui’, que narra a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres/Fernanda Montenegro), mãe de Marcelo, mulher que enfrentou o regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello, no início da década de 1970.

Dirigido por Walter Salles, mesmo diretor de ‘Central do Brasil’, ganhador do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 1999 e indicado ao Oscar na mesma categoria naquele ano, o longa mostra ainda a passagem dos anos, quando ela teve o diagnóstico de Alzheimer, e um relato de sua vida com a doença.

Elogiado pela crítica e com passagem por diversos festivais de cinema, ‘Ainda Estou Aqui’ estreia nas salas de cinema em 7 de novembro.