Diretores de “Amor da Minha Vida”, série +18 com Bruna Marquezine, falam sobre desafios criativos e qualidade

Da esquerda para a direita: René Sampaio, Tatiana Fragoso, Bruna Marquezine e Matheus Souza durante Première de "Amor da Minha Vida" no RJ

A série “Amor da Minha Vida” estreia no Disney+ em 22 de novembro, trazendo Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros como protagonistas de dilemas amorosos surpreendentes. Em uma entrevista com a equipe de direção ao Metro World News, alguns elementos que sustentam a qualidade da série foram destacados, especialmente no que diz respeito à forma como ela foi desenvolvida e pensada.

Matheus Souza, o roteirista da série, foi um dos primeiros a enfatizar a importância da criação genuína em um cenário de crescente automatização na indústria do entretenimento.

“Eu acho que, como autor e criador, é muito importante que a gente valorize o nosso trabalho e o trabalho dos outros, especialmente em um cenário onde a criação está sendo cada vez mais ameaçada por algoritmos e inteligência artificial”, afirmou. Para ele, a verdadeira qualidade nasce da autenticidade e da luta contra as tendências de tornar o trabalho cada vez mais genérico e impessoal.

Minuciosidade e cuidado no projeto

O compromisso com a criação verdadeira também foi compartilhado pelo diretor René Sampaio, destacando que, para ele, qualidade não é um conceito fixo, mas sim um processo de constante evolução. A busca por um trabalho mais completo e melhor a cada novo projeto é algo, segundo René, essencial para garantir a qualidade da produção. Ele disse:

“Eu só vejo defeito até hoje. Meu trabalho é procurar. Então, eu nunca acho que a gente chegou no nível de qualidade. Eu falo: na próxima temporada, nós vamos melhorar isso, aquilo, aquilo outro... Sou muito severo comigo mesmo, mas o que eu acho mais importante é que fizemos tudo com verdade.”

Para Tatiana Fragoso, a certeza de que estavam atingindo o nível de excelência só surgiu na fase de montagem. “Pra mim, é na montagem. Quando a gente começa a juntar as cenas e ver o que vai ser o primeiro episódio. Demorou um tempão pra gente achar essa cara, depois do primeiro eu falei: ‘Ah, agora vamos. Tá lindo. Vai dar certo’”, contou ela.

Ao abordar a dedicação do elenco, Matheus Souza citou o valor de ter Bruna Marquezine protegendo o texto e entregando sua performance com total comprometimento. “Eu acho que o segredo da verdade também passa muito por aí. Assim, pelo quanto que somos artistas que valorizam outros artistas”, revelou, apontando que a valorização mútua entre os criadores e os intérpretes foi fundamental para o sucesso do projeto.

