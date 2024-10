‘Lisbela e um novo prisioneiro’, ironiza Selton Mello sobre sequência do filme

Selton Mello interpreta Leleu no filme consagrado como um dos maiores do cinema brasileiro

O ator Selton Mello, que também está no longa ‘Ainda Estou Aqui’ (2024), ficou irritado ao descobrir na mídia que o filme ‘Lisbela e o Prisioneiro’ terá uma sequência nos cinemas. O protagonista do primeiro filme disse que ele e Débora Falabella foram pegos de surpresa pela produtora responsável e afirmou que tal atitude é “absurda”.

“Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro, no mínimo. Me surpreendeu também porque não estou no 2, e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro”, ironizou o protagonista do longa lançado em 2003, na página do Omelete no Instagram, nesta quinta-feira, 17 de outubro.

Há 22 anos, Débora Falabella foi a protagonista de ‘Lisbela e o Prisioneiro’, mas a atriz também confirmou para Selton Mello que estava surpresa pela obra ganhar uma continuação.

Lisbela e o Prisioneiro 22 anos após a sua estreia nos cinemas, a sequencia do filme foi confirmada (Reprodução/Instagram)

O ator exigiu que a Imagem Filmes, responsável pelo filme, desse um pronunciamento oficial sobre a polêmica. Segundo ele, seria bom a produtora falar “que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas”, reforçando que tal atitude seria respeitosa com os fãs da produção.

Quando ‘Lisbela e o Prisioneiro 2′ foi confirmado?

Segundo o Exibidor, a Imagem Filmes divulgou a continuação de ‘Lisbela e o Prisioneiro’ durante a Expocine 2024, que vai produzir Lisbela e o Prisioneiro 2, 22 anos depois do lançamento do original. No entanto, não foram confirmados os nomes que estarão no elenco e muito menos a data de estreia.

O filme original é estrelado por Débora Falabella e Selton Mello e também conta com Virginia Cavendish, Marco Nanini, Bruno Garcia, André Mattos, Tadeu Mello, Lívia Falcão, Heloísa Périssé, Paula Lavigne, Aramis Trinde, Cláudio Perotto e Luisa Arraes.

