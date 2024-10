‘Next Level Chef’ não pode falhar! 3 segredos revelados sobre o reality de Ana Maria

Ana Maria Braga vai migrar para o horário nobre da TV Globo em 2025. Ainda sem data de estreia, o ‘Next Level Chef’ vai disputar a audiência e mostrar se a apresentadora tem fôlego para conquistar o público depois da novela das 21h.

Não há dúvidas de que Ana Maria é digna desta oportunidade, afinal, ela é a queridinha das manhãs e pode também ser a mais amada das noites da televisão com este novo reality show gastronômico que conta com (pelo menos) três segredos: cenário gigante, cozinhas diferentes e um apresentador perverso.

Um cenário gigante para o ‘Next Level Chef’

A edição original do ‘Next Level Chef’ (com três temporadas) tem um cenário gigante, que lembra um prédio de três andares, onde ficam os competidores do reality show e os conjuntos de cozinha. Levando o nome da atração ao pé da letra, os melhores chefs sobem de nível, ou de andar, como preferir.

Três cozinhas totalmente diferentes

Neste complexo chamado de cenário há cozinhas diferentes para cada nível de cozinheiro. Caso siga o padrão dos Estados Unidos, a TV Globo deve criar um espaço muito básico no piso térreo, com um ambiente certamente hostil e poucos utensílios. No nível acima, a cozinha do meio lembra o local de trabalho dentro de restaurante padrão, e no último andar há uma cozinha premium, com equipamentos de última geração.

Next Level Chef Gordon Ramsay apresenta a versão original do reality show apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo (Reprodução/Instagram)

Existe ainda um elevador de pratos, que conecta todas as cozinhas, que entrega ainda as proteínas e vegetais usadas pelos competidores. Ela fica disponível por poucos segundos dando mais tensão ao novo reality apresentado por Ana Maria.

Um apresentador perverso no comando

Gordon Ramsay comanda o ‘Next Level Chef’ nos Estados Unidos. Ele é conhecido como um dos apresentadores mais perversos da televisão e você pode tirar a prova disso assistindo aos outros programas culinários em que ele esteve, como o ‘Masterchef’ e o ‘Hell’s Kitchen’. A dúvida que fica é: Ana Maria Braga vai conseguir mostrar um lado mais perverso ou segue sendo divertida?