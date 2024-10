Larissa Manoela em ‘Êta Mundo Bom! 2′: Descubra qual será a sua personagem

Larissa Manoela está entre os nomes mais cotados para viver a mocinha de ‘Êta Mundo Bom! 2′, novela prevista para estrear na TV Globo em junho de 2025. Caso os boatos tornem-se realidade, essa será a segunda trama de época da artista na emissora, já que ela foi a protagonista de ‘Além da Ilusão’, exibida em 2022 e a continuação da história criada por Walcyr Carrasco se passa em 1950.

O único empecilho é que Larissa pode querer descansar durante os primeiros meses do próximo ano. Em 2024, a atriz, que viveu Maria Joaquina no remake de Carrossel (2012-2013), teve uma agenda cheia de compromissos, atuando em ‘De Volta aos 15′ (Netflix), vivendo Penélope no filme ‘Traição Entre Amigas’ e interpretando Liesl na peça ‘A Noviça Rebelde’, que passou por teatros em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Além de Larissa Manoela, a TV Globo chamou o ator Sergio Guizé para dar vida ao protagonista Candinho na continuação da novela que fez sucesso em 2016. Desta vez, o caipira terá outras dificuldades e enfrenta o luto pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini), e a triste realidade do desaparecimento de seu filho.

Êta Mundo Bom! Sergio Guizé (Candinho) e Marco Nanini (Pancrácio) devem se reencontrar na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco (Divulgação/Globo)

O veterano Ary Fontoura também foi convocado para interpretar Quinzinhoe Flávia Alessandra, que fez a vilã Sandra, também deve aparecer no elenco principal de ‘Êta Mundo Bom! 2′. . A atriz Bianca Bin também negocia o seu retorno para viver Maria, personagem que chamou mais a atenção que a protagonista da versão original, Filó (Débora Nascimento).

Quais detalhes envolvem o roteiro de ‘Êta mundo bom! 2′

Candinho (Sergio Guizé) aparece após alguns anos do fim da novela de Walcyr Carrasco e, agora também desenvolvida por Mauro Wilson, ele terá a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar o filho, que está sendo criado num orfanato, segundo a Quem.

Alguns vilões também atrapalham a busca pelo menino, como Celso (Rainer Cadete), que fica revoltado por não receber parte da herança deixada por Anastácia e Sandra (Flávia Alessandra), que segue mais vingativa nesta versão, que traz também Ernesto (Eriberto Leão) mais vivo do que nunca.