Globo pensa em Êta Mundo Bom 2 para substituir No Rancho Fundo?

Sergio Guizé pode viver as aventuras de Candinho mais uma vez. Êta Mundo Bom pode substituir No Rancho Fundo, na Globo

No Rancho Fundo não é uma continuação de Mar do Sertão, mas ninguém tira isso da cabeça do telespectador. Com isso, a Globo pode substituir a novela das 18 horas por outra continuação: a 2ª temporada de Êta Mundo Bom! pode acontecer!

Com o sucesso de audiência da atual novela das 18 horas, as conversas sobre uma continuação da novela de Walcyr Carrasco, levada ao ar em 2016, caminham nos bastidores da Globo.

Porém, segundo o site Notícias da TV, o autor de Êta Mundo Bom! não será responsável por toda a história. Walcyr será acompanhado por Mauro Wilson, autor da novela Quanto Mais Vida, Melhor! (2021).

Marcelo Gouveia, personagem de José Loreto na novela No Rancho Fundo, rouba pedra preciosa de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) (Manoella Mello/Globo)

Sem data certa para estrear na Globo, a continuação de Êta Mundo Bom! teria também o protagonista Candinho de volta. Ao que tudo indica, Sergio Guizé teria confirmado que aceitaria viver o personagem em mais uma novela da emissora.

Porque Walcyr não escreve a novela sozinho?

De acordo com a publicação, o autor da versão original de Êta Mundo Bom! teria solicitado uma ajuda para a Globo. Em 2023, Walcyr passou por uma cirurgia no fêmur e ainda está em recuperação

Por isso, Walcyr Carrasco vai ser responsável pela sinopse e pelos 30 primeiros capítulos de Êta Mundo Bom! 2. Depois, Mauro Wilson deve assumir o texto, mas Carrasco segue supervisionando tudo até o último capítulo da novela da Globo.

Klebber Toledo (Romeu) e Camila Queiroz (Mafalda) fazem parte do elenco da novela Êta Mundo Bom (2016) (Artur Meninea/Globo)

Vale destacar que a Globo chegou a cancelar Conta Comigo, novela escrita por Mauro Wilson e que iria substituir Família é Tudo, na faixa das 19 horas.

Além disso, a continuação da novela de 2016 ainda não é oficializada pela Globo.

Exibida em 2016, o elenco de Êta Mundo Bom conta com Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Débora Nascimento, Bianca Bin, Eriberto Leão, Eliane Giardi, Marco Nanini, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Camila Queiroz, Klebber Toledo e Ary Fontoura.