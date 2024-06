A impressionante personagem de Bianca Bin volta na continuação de Êta Mundo Bom!

Bianca Bin pode acertar contrato com a Globo para continuação da novela Êta Mundo Bom!

A atriz Bianca Bin negocia o seu retorno à Globo. Segundo o site Notícias da TV, Walcyr Carrasco deseja que a famosa esteja no elenco da continuação da novela Êta Mundo Bom!.

A trama assume o horário das 18 horas em 2025, depois do último capítulo de Tutti-Frutti, título provisório do folhetim que estreia depois de No Rancho Fundo.

Em 2016, na versão original de Êta Mundo Bom!, Bianca Bin interpreta Maria, personagem que chamou mais a atenção do público que a própria protagonista Filó, vivida pela atriz Débora Nascimento.

Sergio Guizé revive o protagonista Candinho

A continuação de Êta Mundo Bom! teria também o protagonista Candinho de volta. Ao que tudo indica, o ator Sergio Guizé teria confirmado que aceitaria viver o personagem na novela prevista para 2025.

Êta Mundo Bom! sem data de estreia oficial

A continuação da novela de sucesso ainda não tem data oficial de estreia na programação da Globo. Mas, segundo o site Notícias da TV, Walcyr vai contar com a ajuda de Mauro Wilson, autor de Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), para contar a história.

De acordo com a publicação, o autor da versão original da trama teria solicitado a parceria depois de passar por uma cirurgia no fêmur e ainda estaria em recuperação.

Com isso, Walcyr vai ser responsável pela sinopse e pelos 30 primeiros capítulos da continuação de Êta Mundo Bom! e depois Mauro Wilson assume a novela.

Mesmo sem falar da continuação de Êta Mundo Bom!, a Globo cancelou Conta Comigo, novela escrita por Mauro Wilson e que iria substituir Família é Tudo, na faixa das 19 horas.

Exibida em 2016, o elenco de Êta Mundo Bom conta com Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Débora Nascimento, Bianca Bin, Eriberto Leão, Eliane Giardi, Marco Nanini, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Camila Queiroz, Klebber Toledo e Ary Fontoura.