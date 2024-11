‘Cem Anos de Solidão’ na Netflix: Vídeo inédito mostra os bastidores da série

A Netflix acaba de divulgar um vídeo exclusivo dos bastidores de ‘Cem Anos de Solidão’, mostrando como uma das maiores obras da literatura mundial foi transformada em uma produção para o streaming. A série, baseada na obra-prima de Gabriel García Márquez, estreia globalmente em 11 de dezembro na plataforma.

Quem trabalha nos bastidores da série ‘Cem Anos de Solidão’

O vídeo dos bastidores de ‘Cem Anos de Solidão’ apresenta os diretores Laura Mora (Os Reis do Mundo) e Alex García López (The Witcher, Narcos), que compartilham os desafios e as inspirações por trás da esperada adaptação da Netflix.

“Trata-se de estar à altura de algo que sempre será maior do que todos nós. Trabalhamos muito para construir essa particularidade que possui uma qualidade distinta, que representa o Caribe e abrange os trópicos”, afirma Laura Mora.

Já Alex García López complementa que eles realizaram algo nunca antes produzido na América Latina: “Conseguimos algo que não é apenas para a Colômbia ou para a América Latina, mas para o mundo inteiro”.

Quem está no elenco da série ‘Cem Anos de Solidão’, da Netflix

A série ‘Cem Anos de Solidão’, inédita na Netflix, traz em seu elenco principal nomes conhecidos do público que acompanha a teledramaturgia colombiana, como Marleyda Soto (Úrsula Iguarán), Claudio Cataño (Aureliano Buendía) e Diego Vásquez (José Arcadio Buendía), que compartilham no vídeo como foi dar vida aos icônicos personagens e como a série honra o legado de Gabriel García Márquez.