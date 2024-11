A joia da Netflix que chegou discretamente, mas é um de seus melhores lançamentos de 2024

A Netflix recebe inúmeros filmes praticamente todos os dias da semana, incluindo algumas joias cinematográficas que ficam enterradas no mar de conteúdos que chegam diariamente ao seu catálogo.

É o caso de um filme que injustamente passou despercebido quando foi lançado meses atrás, mas é uma verdadeira joia que a crítica considera uma das melhores que a plataforma lançou este ano.

Qual é a joia de um filme que a Netflix lançou recentemente e poucos viram?

Trata-se do filme dramático ‘As Três Filhas’, produção escrita e dirigida por Azazel Jacobs que chegou à biblioteca mundial da plataforma de streaming no dia 20 de setembro.

Liderado por Carrie Coon, Elizabeth Olsen e Natasha Lyonne, o filme retrata uma imagem realista da complexidade da dinâmica familiar através da história de três irmãs distantes.

A trama foi lançada praticamente sem fazer barulho. Na verdade, mal passou uma semana no Top 10 global de filmes (em inglês), mas foi aplaudido de pé por especialistas em cinema.

Adrian Horton, do The Guardian, afirmou que “Jacobs captura com precisão o corte emocional e a estranha mundanidade dos cuidados paliativos, como paredes, memórias, horas se distorcem e se metastatizam em torno da espera pelo inevitável”.

Cena de 'As três filhas' | (Sam Levy/Netflix © 2024)

Owen Gleiberman da Variety descreveu-o como “um drama engraçado, emocionante e verdadeiro (...). Jacobs deu o salto que eu sempre quis que ele desse e se tornou um cineasta de confiança fluida e comovente.”

Kristy Puchko do Mashable disse que é “uma história cruel, humana e sombriamente engraçada (...). Não existe uma maneira única de sofrer, e várias são descritas aqui, todas comoventes e muito familiares.”

Enquanto isso, Jon Frosch do The Hollywood Reporter compartilhou que “apesar do medo que uma olhada na sinopse possa provocar, ela está livre de melodrama piegas ou esquisitices de Sundance (...). É irônico, vívido e inesperadamente comovente.”

Finalmente, Pete Hammond, do Deadline, escreveu que “o que faz valer a pena são as atuações de três excelentes atrizes, que conseguem cravar os dentes em papéis com muitos diálogos, cada um emergindo com um personagem distinto e reconhecível”.

Sobre o que é o filme ‘As Três Filhas’?

A sinopse oficial de ‘As Três Filhas’ apresenta o filme como uma “história agridoce, mas engraçada, sobre um pai idoso e suas três filhas que o acompanham em seus últimos dias”.

“Katie é uma mãe controladora do Brooklyn que lida com uma filha adolescente rebelde. A de espírito livre Christina é outro tipo de mãe, separada da filha pela primeira vez”, diz o resumo.

“E Rachel é uma fumante de maconha viciada em apostas esportivas que, para desgosto das meio-irmãs, nunca saiu do apartamento do pai”, continua o texto publicado pela Netflix.

“Os três compartilham uma mãe e uma visão de mundo muito diferente”, diz ele. “Jacobs continua sua exploração astuta da dinâmica familiar unida e segue as irmãs ao longo de três dias voláteis enquanto a morte se aproxima, os ressentimentos vêm à tona e o amor se infiltra pelas fendas de um lar desfeito.”