O filme viciante que acabou de chegar na Netflix e está pegando todo mundo: vai te enlouquecer

Nos últimos dias chegaram à Netflix diversos filmes, séries, minisséries e documentários que buscam aumentar o catálogo de produções da plataforma e que tentarão estar entre os mais vistos.

E um dos últimos filmes a chegar ao serviço de streaming espera se tornar um sucesso, com uma história viciante que surpreendeu a muitos.

O filme que está enlouquecendo todo mundo

Trata-se de ‘Casamento Sangrento’, um filme de terror independente que tem sido aplaudido.

Casamento Sangrento (Fox Searchlight Pictures)

“A romântica noite de núpcias de uma mulher toma um rumo assustador quando seus novos sogros a forçam a brincar de esconde-esconde com um toque macabro.”

É assim que a plataforma descreve este filme dirigido pela dupla composta por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que se especializaram em terror nos últimos anos, sendo também responsável pela direção dos dois últimos ‘Pânico’, além de ‘Abigail’.

Entretanto, dentro do elenco destacam-se nomes como Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque e Andie McDowell.

A produção também foi aclamada pela crítica. Peter Debruge, da Variety, indicou que “um thriller sombrio e perturbador (...) que oferece um bom número de prazeres subversivos e em que a ansiedade produzida por casar com alguém de uma família que você basicamente não conhece é exagerada”.

Por sua vez, Alonso Duralde do The Wrap observou que se trata de “um thriller sombrio e perturbador (...) que oferece um bom número de prazeres subversivos e em que a ansiedade produzida por casar com uma família que basicamente não se conhece é exagerado”.

Enquanto David Ehrlich do IndieWire afirmou que “Samara Weaving oferece uma atuação de estrela nesta comédia negra violenta e satisfatória baseada nos sogros mais perigosos do mundo.”

Dessa forma, se você quer ver um filme surpreendente e aplaudido que está deixando todo mundo louco na Netflix, ‘Casamento Sangrento’ é uma excelente alternativa.