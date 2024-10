‘Cem Anos de Solidão’: Série da Netflix baseada na obra de Gabriel García Márquez tem data de estreia anunciada

A espera acabou! Nesta terça-feira, dia 08 de outubro, a Netflix divulgou a data de estreia de ‘Cem Anos de Solidão’, série que conta com direção de Laura Mora e Alex García López, baseada na obra do colombiano Gabriel García Marquez, considerada uma das mais importantes da literatura latino-americano.

A produção, descrita pela plataforma como “uma das produções audiovisuais mais ambiciosas da América Latina”, terá ao todo 16 episódios e será dividida em duas partes, com oito em cada. Os primeiros episódios serão lançados em 11 de dezembro deste ano.

Filmado em espanhol na Colômbia, o projeto tem o apoio da família de García Marquez, que morreu em 17 de abril de 2014, e será estrelado pelos atores Claudio Cataño (Coronel Aureliano Buendía adulto), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía criança) e Marco González (José Arcádio Buendía).

O primeiro teaser de ‘Cem Anos de Solidão’ foi lançado em 17 de abril deste ano, mesma data da morte do escritor. Com duração de 1:31, o teaser conta com mais de 350 mil visualizações no perfil da Netflix Brasil no YouTube.

Assista o vídeo a seguir:

Em comunicado divulgado à imprensa, Laura Mora falou sobre o projeto e a importância de respeitar o legado do colombiano na adaptação: “Como cineasta e como colombiana, tem sido uma honra e um enorme desafio trabalhar em um projeto tão complexo e que carrega tanta responsabilidade como ‘Cem Anos de Solidão’, sempre buscando entender a diferença entre a linguagem literária e a audiovisual, e poder construir imagens que contenham a beleza, a poesia e a profundidade de uma obra que impactou o mundo inteiro.”

Já Alex García López, confirmou que o projeto tinha a intenção de “criar algo autêntico que carregasse a estatura de uma produção internacional, porque a história merece.”