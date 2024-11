O filme romântico e sensual que é o novo fenômeno da Netflix e vai te cativar desde o início

Não só os grandes lançamentos ou filmes com atores conhecidos de indústrias poderosas são os mais bem-sucedidos na Netflix, mas às vezes aparecem filmes de baixo perfil que também conseguem causar sensação na plataforma.

É justamente isso que acontece com esse filme picante da África do Sul, que está entre os mais assistidos no serviço de streaming.

O filme sensual que está arrassando na Netflix

Trata-se de ‘Umjolo: Perdidas de Amor’, uma produção de 92 minutos perfeita para curtir à noite.

Umjolo: Perdidas de Amor

“O Dia dos Namorados não é apenas o dia do amor, mas também o momento em que o Cupido faz o que quer. ‘Umjolo: Perdidas de Amor’ gira em torno desta data especial e de quatro mulheres cujas histórias se cruzam em um casamento que elas nunca esquecerão.”

É assim que a plataforma descreve este filme dirigido por Fikile Mogodi e que tem roteiro escrito por Thuli Zuma.

Entre o elenco da produção destacam-se nomes como Sibongiseni Shezi, Tyson Mathonsi, Thobeka Shangase, Sbusisiwe Jili, Baby Cele, Sipho “Alphi” Mkhwanazi, Londeka Sishi e Nkanyiso Makhanya.

Dessa forma, se você deseja ver um filme picante, que vem de uma indústria que ganha cada dia mais notoriedade no mundo do cinema, ‘Umjolo: Perdidas de Amor’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.