A 10 anos da morte de ‘Gabo’, revelam os atores que farão parte da adaptação de ‘Cem Anos de Solidão’ para a Netflix

Cem Anos de Solidão é um romance icônico para a literatura colombiana, escrito por Gabriel García Márquez, o nascido em Aracataca que escrevia histórias fantásticas que refletem a grande cultura do Caribe colombiano; sem dúvida, o romance ambientado em Macondo é um dos mais elogiados do escritor, por isso sua adaptação para as telas tem gerado muita expectativa pela oportunidade de ver a história dos Buendía e de toda a cidade mágica em que habitavam; ao completar 10 anos de sua morte, a Netflix revelou as primeiras imagens da série e alguns dos atores que darão vida aos personagens de Gabo.

A série produzida pela Netflix terá um total de 16 episódios, dirigida por Alex García López, diretor nascido na Argentina, e Laura Mora; a série foi filmada na Colômbia, nos departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Cundinamarca e Tolima. O trailer mostra um pouco dos primeiros anos de Úrsula e José Arcadio Buendía em busca de Macondo, além da primeira linha do livro, um dos começos mais lembrados das novelas do 'Boom Latinoamericano'. Quem interpretará o coronel Aureliano Buendía será Claudio Cataño, Marco González dará vida a José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán será interpretada por Sara Morales. Os diretores deram a entender que buscaram atores não tão reconhecidos, que se adaptarão à forma como eles imaginavam fisicamente os protagonistas do romance, o lançamento da série está previsto para 2024.

Após a morte do Nobel de Literatura colombiano, as análises de sua vida e obra continuam crescendo, e a pergunta sobre se a existência de Macondo é verdadeira ou apenas uma cidade produzida pela imaginação de Gabo; a série abre a possibilidade de reimaginar a história publicada pelo autor em 1967.