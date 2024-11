Bombas em ‘Mania de Você’: Viola desconfiada e a volta turbulenta de uma personagem

Os conflitos entre o trio Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) continuam nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’, onde o público descobre ainda que uma antiga personagem da primeira fase não desapareceu, estava apenas buscando uma forma de acertar as contas em cenas que ainda estão por vir.

O público vai ser surpreendido com a volta de Filipa (Joana de Verona), que apareceu na primeira fase da novela ‘Mania de Você’, e reaparece para acertar as contas com Rudá (Nicolas Prattes), com quem teve um relacionamento de dez anos.

Filipa reaparece na trama escrita por João Emanuel Carneiro grávida, com a mãe doente e tentando entender as razões para o seu ex-amado fugir de Portugal e voltar para o Brasil.

Rudá será incriminado por um novo crime que não cometeu

O retorno de Filipa (Joana de Verona) também traz outro problema para Rudá (Nicolas Prattes). Querendo vingança e incentivada por Mavi (Chay Suede), ela forja a sua própria morte para colocá-lo atrás das grades, segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, que reforça que o autor de ‘Mania de Você’ deve seguir o roteiro inicial.

Ao que parece, Mavi convence Filipa de que Rudá terminou o relacionamento para ficar com duas mulheres, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), deixando-a com raiva e durante um encontro ela diz que poderia tirar a própria vida e chega a empurrar o caiçara. Na cena, Filipa também bate na nuca de Rudá, que desmaia. Ao acordar, o caiçara encontra sangue no barco e percebe que Filipa desapareceu.

Viola tem provas para voltar a desconfiar de Luma em ‘Mania de Você’

Hora amigas, hora inimigas, a relação entre Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) segue dando o que falar nos próximos capítulos da novela das nove. Agora, a ex-parceira de Mavi (Chay Suede) terá que provar como as imagens que estão no suposto pendrive que provaria a inocência de Rudá (Nicolas Prattes) pelo assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) viraram desenhos.

Furiosa, Viola chega a dizer que Luma merecia levar uma surra por enganá-la mais uma vez, enquanto a personagem de Agatha Moreira nem imagina que Mércia (Adriana Esteves) foi a responsável por trocar o dispositivo.