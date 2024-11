Após mais de 20 anos, Datena deixa a Band e já negocia casa nova

Agora é oficial. Após mais de 20 anos, o apresentador José Luiz Datena encerrou seu contrato com a TV Bandeirantes, notícia confirmada pela emissora.

No final de outubro Datena havia sido afastado do Brasil Urgente, programa que liderou por anos, após concorrer à Prefeitura de São Paulo e agredir o candidato Pablo Marçal (PRTB) durante um debate. Nos bastidores, ventilou-se a informação de que a emissora criaria um novo programa para ele, ideia que, ao que tudo indica, não vingou.

Nesta quinta-feira, eles decidiram encerrar oficialmente o contrato.

A Band emitiu uma nota oficial:

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato.

Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento.

A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos.”

CASA NOVA?

Tudo indica que Datena em breve estará de casa nova. De acordo com notícia veiculada pelo site Metrópoles, o apresentador já teria se reunido com o CEO do SBT, Fernando Justus Fischer, pra comandar um programa policial diário no início da noite.