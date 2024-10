Datena de volta à Band? Emissora decide o que fazer após período eleitoral

O jornalista e apresentador José Luiz Datena não foi nada bem nas eleições municipais de 2024. Após fracassar como candidato à Prefeitura de São Paulo, a Band revelou que vai devolver o ‘Brasil Urgente’ para o ex-candidato, mas não até dezembro deste ano.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, o programa policial da Band segue sendo comandado por Joel Datena, filho do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, até o final deste ano. A ideia é que o titular da atração consiga descansar sua imagem para que em 2025 tudo volte ao normal.

Para os executivos do canal, a baixa popularidade de José Luiz Datena na corrida eleitoral, onde conquistou apenas 1,89% dos votos no primeiro turno, pode atrapalhar a audiência do ‘Brasil Urgente’, já que muitos fãs podem usar a caldeirada dada em Marçal num debate para criar memes na web e desmoralizar o apresentador.

Joel Datena Na ausência do pai (Datena), o apresentador deixou o 'Brasil Urgente' com três pontos de audiência (Reprodução/Band)

Outro ponto interessante é que Datena não teve seu contrato com a Band renovado até o momento. Segundo a Folha de São Paulo há um acordo verbal firmado, mas nada foi oficializado e a celebridade deve se reunir com os executivos em breve para colocar tudo no papel e decidir os possíveis projetos futuros dentro do canal.

Até quando Joel Datena segue na apresentação do ‘Brasil Urgente’

Joel Datena segue muito bem no comando do ‘Brasil Urgente’ (Band), que vem registrando três pontos de audiência no horário. Com seu contrato renovado até 2027, não há uma data concreta para sua despedida como apresentador oficial do noticiário policial.