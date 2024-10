‘Datena vampiro’, ‘gesso cenográfico de Marçal’ e ‘exame de Boulos’: os memes do debate em SP

'Datena vampiro', 'gesso de Marçal' e 'exame de Boulos' viraram memes no debate da Globo com os candidatos à Prefeitura de SP

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo se enfrentaram em debate promovido pela TV Globo, na noite de quinta-feira (3), o último antes das eleições municipais, que ocorrem no próximo domingo (6). Estiveram presentes Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Os primeiros blocos foram mornos e os candidatos deixaram os ataques para o final, mas alguns detalhes chamaram a atenção dos internautas e viraram memes.

Um dos pontos mais comentados nas redes sociais foi o casado usado por Datena, que tinha uma touca com fundo vermelho. Os internautas diziam que ele foi vestido de “vampiro” e o compararam com o Conde Drácula. “Datena ligeiramente vampiro urbano com esse outfit”, escreveu usuário do BlueSky. “Datena veio no modo Vampiro hoje, à lá velhos tempos de Michel Temer”, destacou outro.

Outro ponto que chamou a atenção dos internautas foi o gesso usado na mão direita por Pablo Marçal, desde a “cadeirada” que ele levou de Datena no debate da TV Cultura, no último dia 16 de setembro. A candidata Tabata Amaral chamou a atenção para o curativo enquanto falava sobre o candidato na Globo e o classificou como “gesso cenográfico”.

Um internauta lembrou que “até o Neymar já tá voltando de lesão, enquanto o Pablo Marçal ainda não tirou esse gesso”, escreveu.

No fim do debate, Guilherme Boulos quebrou as regras do debate e apresentou um exame toxicológico, enquanto provocava Pablo Marçal a fazer igual e a mostrar seu exame psicotécnico. O mediador do debate, o jornalista Cesar Tralli, interrompeu o candidato do PSOL e lembrou que ele não poderia exibir nenhum documento.

Mas o assunto também rendeu comentários nas redes sociais, de pessoas dizendo que a atitude de Boulos representou mais uma “cadeirada” em Marçal.

