Debate em SP começa morno, mas Ricardo Nunes vira alvo no primeiro bloco

O primeiro bloco do debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo começou morno, em tom respeitoso, e mais uma vez Ricardo Nunes (MDB) foi o alvo dos demais candidatos, que estrategicamente aproveitam os dados da última pesquisa do Datafolha que mostra um recuo das intenções de voto no atual prefeito.

O primeiro bloco teve tema livre e os candidatos podiam escolher o que perguntar aos candidatos, mas quase todos exploraram a questão da saúde e da violência na cidade de São Paulo, problemas recorrentes de todas as administrações passadas.

José Luiz Datena (PSDB) levantou a questão dos impostos na cidade de São Paulo e prometeu trocar emprego por redução do IPTU. Guilherme Boulos (Psol) continuou citando seus padrinhos, o presidente Lula e sua vice, Marta Suplicy, como talismãs de sua possível gestão e voltou a prometer zerar a fila dos exames na cidade através do poupatempo da saúde.

Tabata Amaral (PSB) centrou fogo na questão dos moradores de rua e nas filas dos postos de saúde.

Pablo Marçal (PRTB) mais uma vez foi evitado pelos candidatos. A pergunta que lhe coube veio de Datena, sobre roubo de celular, e o candidato prometeu investir em tecnologia e emprego para diminuir a violência na Capital.