Saiba quem Tabata Amaral e Datena devem apoiar no segundo turno das eleições em São Paulo

A corrida pela Prefeitura de São Paulo será decidida em segundo turno por Ricardo Nunes (MDB) e de Guilherme Boulos (PSOL). Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro lugar, seguido por Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). Depois das urnas 100% apuradas, os políticos se posicionaram sobre quem devem apoiar daqui pra frente.

Tabata Amaral anunciou apoio ao deputado Guilherme Boulos logo após saber sobre o segundo turno. “Eu vou votar em Guilherme Boulos. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil”, disse ela.

A candidata do PSB ressaltou que Ricardo Nunes “é o pior prefeito que São Paulo já teve” e disse que ele não pode ser reeleito.

“É medíocre pela sua desumanidade, é medíocre pelo aumento da desigualdade. Eu não consigo imaginar que a minha cidade, a cidade mais rica do país, tem 80 mil pessoas na rua. Não entra na cabeça que a cidade que eu tanto amo ser a capital que mais caiu em educação no meu país. E eu digo para vocês: São Paulo vai ter a melhor educação pública do Brasil. Não vai ser agora, infelizmente. Mas eu tenho tanta convicção que essa caminhada só começou”, disse a política.

Datena, por sua vez, ficou bem apático com seu resultado nas urnas e destacou que não deve mais seguir na política. “Eu penso em não voltar nunca mais à política e repensar a carreira quando voltar das férias. Vou conversar com a Band e repensar o meu papel. O futuro a gente tem que pensar depois”, disse o apresentador.

Ele disse que não vai apoiar nenhum candidato no segundo turno, apesar do seu partido, o PSDB, ter se posicionado a favor de Ricardo Nunes.

“O PSDB rejeita os extremos e a radicalização. Em São Paulo, o partido recomendará o voto em Ricardo Nunes, do MDB, no segundo turno, contra o lulopetismo por uma questão de coerência ideológica histórica. Somos a favor de um país com equilíbrio, com justiça social, com equidade, que respeite a liberdade e a democracia”, afirma nota assinada por Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, e Aécio Neves, presidente do Instituto Teotônio Vilela.

Já Marçal sinalizou para apoiar Ricardo Nunes, mas disse que isso ainda depende se o candidato do MDB vai aceitar incluir algumas de suas propostas no plano de governo.

Resultado das urnas em SP

Com 100% das urnas apuradas em São Paulo, Ricardo Nunes obteve 29,48% dos votos (1.801.139), seguido por Guilherme Boulos, que somou 29,07% (1.776.127). Já Pablo Marçal foi o terceiro, com 28,14% (1.719.274).

A quarta candidata mais votada foi Tabata Amaral, que obteve 9,91 % dos votos (605.552), seguida por José Luiz Datena, que conseguiu 1,84 % dos votos (112.344).

Veja os votos dos demais candidatos:

Maria Helena (Novo) 1,38% (84.212 votos)

Ricardo Senese (SP): 0,09% (5.593 votos)

Altino Prazeres (PSTU): 0,05% (3.017 votos)

João Pimenta (PCO): 0,02% (960 votos)

Bebeto Haddad (DC): 0,01% (833 votos)

O total de votos nas eleições em São Paulo foi de 6.773.587, sendo que 6.108.218 foram válidos (90,18 %). A abstenção chegou a 2.548.857 (27,34%).

Já os brancos foram 241.734 (3,57 %) e os nulos, 422.802 (6,24%).