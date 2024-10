Após ficar fora do 2º turno, Marçal diz que não disputa mais prefeitura e tem outro foco: “governo ou Presidência”

O candidato Pablo Marçal (PRTB) afirmou que não vai mais disputar a Prefeitura de São Paulo. Ele ficou fora do segundo turno, pois obteve 1.179.274 votos (28,14%), ficando atrás de Ricardo Nunes (MDB) e de Guilherme Boulos (PSOL), que seguem na disputa. Apesar do resultado, o ex-coach disse que seu desempenho foi “extraordinário” e ressaltou que agora tem outros objetivos políticos.

“Vocês não vão me ver disputar a Prefeitura de São Paulo nunca mais. Vocês não vão me ver disputando Legislativo, então só tem dois caminhos: um governo do estado ou a questão da Presidência do Brasil”, disse o candidato do PRTB, logo após a confirmação do resultado das urnas.

Marçal destacou que “ninguém chegou tão longe, é uma campanha sem dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de TV e sem máquina municipal” e pediu que seus eleitores “levantem a cabeça”.

“Para mim foi um resultado extraordinário, entramos aí no dia 25 de maio nessa disputa, já estavam todos fechados, desde outubro do ano passado. A gente entrou com 5% das intenções de voto e hoje completou com o resultado espetacular de 28,14%. A gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo”, afirmou ele, que ressaltou: “Não me sinto derrotado.”

Apoio no segundo turno

Questionado sobre quem vai apoiar no segundo turno, Marçal sinalizou para Ricardo Nunes, mas disse que isso ainda depende se o candidato do MDB vai aceitar incluir algumas de suas propostas no plano de governo.

“Tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque o eleitorado dele é exatamente do tamanho do meu eleitorado, espero que ele leve em consideração”, disse o ex-coach.

Ele descartou qualquer aproximação com Guilherme Boulos, a quem fez críticas. “Boulos para mim é um marginal, é uma pessoa que não merece essa atenção toda que vocês dão. Eu acho que foi uma escolha errada do Lula, ele vai perder essa eleição com o Boulos. Ele é um cara de extrema esquerda, um cara que é a pauta radical da esquerda. De maneira nenhuma eu mandaria uma mensagem para ele e nem ligaria”, afirmou.

Resultado das urnas em SP

Com 100% das urnas apuradas em São Paulo, Ricardo Nunes obteve 29,48% dos votos (1.801.139), seguido por Guilherme Boulos, que somou 29,07% (1.776.127). Já Pablo Marçal foi o terceiro, com 28,14% (1.719.274).

A quarta candidata mais votada foi Tabata Amaral (PSB), que obteve 9,91 % dos votos (605.552), seguida por José Luiz Datena (PSDB), que conseguiu 1,84 % dos votos (112.344).

Veja os votos dos demais candidatos:

Maria Helena (Novo) 1,38% (84.212 votos)

Ricardo Senese (SP): 0,09% (5.593 votos)

Altino Prazeres (PSTU): 0,05% (3.017 votos)

João Pimenta (PCO): 0,02% (960 votos)

Bebeto Haddad (DC): 0,01% (833 votos)

O total de votos nas eleições em São Paulo foi de 6.773.587, sendo que 6.108.218 foram válidos (90,18 %). A abstenção chegou a 2.548.857 (27,34%).

Já os brancos foram 241.734 (3,57 %) e os nulos, 422.802 (6,24%).