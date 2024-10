Confira todos os prefeitos eleitos em segundo turno no estado de São Paulo

Dos mais de 15,6 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar neste domingo (27) nas 18 cidades em que houve segundo turno no estado de São Paulo, 10.703.694 compareceram às urnas, o que representa uma taxa de abstenção de 31,42%.

Na capital, com 9.322.444 eleitores e eleitores, a abstenção foi de 31,54% — 6.382.084 pessoas registraram sua escolha nas urnas. A eleição transcorreu dentro da normalidade, segundo afirmou o presidente do TER-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), desembargador Silmar Fernandes.

De acordo com boletim divulgado às 19h pelo TRE-SP, 69 urnas precisaram ser substituídas no estado, o equivalente a apenas 0,15% do total das 44.928 usadas neste domingo.

Os eleitos

Na capital, a eleição foi matematicamente definida às 18h40 e encerrada às 19h40, com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 59,35% dos votos válidos.

Outras 17 cidades paulistas também conheceram neste domingo o seu próximo prefeito: Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré.

Barueri

Beto Piteri (Republicanos), com 56,48% dos votos válidos.

São Bernardo do Campo

Marcelo Lima (Podemos), com 55,74% dos votos válidos.

Diadema

Taka Yamauchi (MDB), com 52,59% dos votos válidos.

Franca

Alexandre Ferreira (MDB), com 58,64% dos votos válidos.

Guarujá

Farid Madi (Podemos), com 55,38% dos votos válidos.

Guarulhos

Lucas Sanches (PL), com 58,55% dos votos válidos.

Jundiaí

Gustavo Martinelli (União Brasil), com 58,87% dos votos válidos. Eleição sub judice.

São José dos Campos

Anderson (PSD), com 58,26% dos votos válidos.

Limeira

Murilo Félix (Podemos), com 51,88% dos votos válidos.

Mauá

Marcelo Oliveira (PT), com 54,05% dos votos válidos.

Piracicaba

Helinho Zanatta (PSD), com 53,61% dos votos válidos.

Ribeirão Preto

Ricardo Silva (PSD), com 50,13% dos votos válidos.

Santos

Rogério Santos (Republicanos), com 53,37% dos votos válidos.

São José do Rio Preto

Coronel Fabio Candido (PL), com 59,97% dos votos válidos.

Taboão da Serra

Engenheiro Daniel (União Brasil), com 66,27% dos votos válidos.

Taubaté

Sergio Victor (Novo), com 61,98% dos votos válidos.

Sumaré

Henrique do Paraíso (Republicanos), com 58,22% dos votos válidos.